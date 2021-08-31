Только 5% поездок россиян этим летом пришлись на зарубежные путешествия

Большинство жителей страны лето в этом году провели на российских курортах, а на заграничные поездки пришлось всего пять процентов всех путешествий. Это выяснили сервисы «Туту.ру» и «Сберстрахование».

Топ самых популярных направлений возглавила столица: авиабилет в Москву купил каждый пятый турист. Перелет в одну сторону стоил россиянам в среднем в 6 147 рублей. «Сереборо» по востребованности у туристов, как и в прошлом году, получил Симферополь. Сочи впервые опередил Санкт-Петербург и взял «бронзу». Об этом сообщает ТАСС.

Петербург на почетном четвертом месте. Топ-5 замыкает Анапа. В топ-10 популярных российских направлений вошли Калининград, Краснодар, Геленджик, Екатеринбург и Минеральные Воды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 66% туристов, приезжающих на отдых в Сочи, имеют сертификат о прививке от ковида.