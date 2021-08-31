Глава «Вектора» заявил о природном происхождении COVID

Глава «Вектора» заявил о природном происхождении COVID
Прямой перенос коронавируса возможен при контакте человека с животными в дикой природе. Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирус имеет природное происхождение. Такое заявление сделал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, первые заражения при этом могли произойти из-за нарушения мер безопасности в лаборатории.

Как сообщил «Интерфакс», специалист считает, что «какая-то вирусологическая лаборатория, или сразу несколько, в рамках стандартного мониторинга получила этот инфицированный вариант» и в ходе исследования произошло заражение персонала.

Максютов подчеркнул, что естественное происхождение COVID-19 доказывается существованием недавно обнаруженного близкородственного ему коронавируса.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунитет человека после перенесенного COVID -19 сильнее, чем после вакцинации.

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