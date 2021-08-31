На пляже в США спасателя убило молнией

На пляже в США спасателя убило молнией
Мужчину убило молнией. Фото: https://pixabay.com

На пляже Джерси произошел трагический инцидент. От удара молнии погиб спасатель.

Как сообщает NBC News, пострадали еще семь человек, в том числе трое спасателей.

«Это была вторая смерть молодого спасателя на пляже Джерси чуть более чем за неделю», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. По словам губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи, инцидент произошел в городке Беркли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Иван Заборовский был поражен молнией, хотя в тот день стояла сухая погода и никто не ожидал грозы или ливня. Майоров заверил, что из-за плохой погоды тренировки обычно отменяются.

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