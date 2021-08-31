Врач рассказал об опасности штамма «дельта» для детей

Разницы между тем, как проходит COVID-19 у детей и взрослых, постепенно становится меньше.

РИА Новости пишут, что по словам специалиста частной медицинской группы «Инвитро», врача-инфекциониста Андрея Позднякова, штамм коронавируса «дельта» точно также же представляет для детей опасность, как и для взрослых.

Доктор заявил, что в данный момент и у малышей, и у взрослых болезнь протекает гораздо тяжелее, нежели годом ранее.

Кроме этого, у детей стали чаще фиксировать массивные поражения легких и тромбозы.

Случается, что у деток развивается постковидный синдром, в связи с чем малышей приходится класть в больницу.

Поздняков добавил, что процент легких форм течения COVID и у детей, и у взрослых все также выше вероятности развития тяжелой формы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм коронавируса «дельта» живет в воде до 72 часов.