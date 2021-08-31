За сутки в России заболели более 17 тыс. человек

За сутки в России заболели более 17 тыс. человек
Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 813 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 918 965 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 795 случаях, за все время пандемии скончались 183 224 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 18 624 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые установили изменение симптомов коронавируса за год.

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