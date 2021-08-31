В России впервые за год зафиксировали снижение цен на жилье

В Российской Федерации впервые за последний год замечено снижение цен на жилье.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка. По информации аналитиков, в июле средняя цена недвижимости на первичном рынке опустилась в Омске – на 1,5%, в Челябинске – на 1%, в Перми – на 0,6%, а в Уфе – на 0,4 %.

Интересно, что снижение цены коснулось и Москвы. Так, на юго-востоке города, где возводятся больше всего новостроек, средняя стоимость «квадрата» упала на 1,5%.

По мнению специалистов, небольшое понижение цены происходит в связи с увеличением предложения, а также со скидками, предоставляемыми застройщиками.

Эксперты предполагают, что когда будут подведены итоги, в августе, то средняя стоимость жилья в новостройках столицы может упасть на 1,7%. Это может произойти из-за увеличения количеств предложений на 10,8%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жилье в России подорожало на 13% за год.