Ножи, вилки, трое пострадавших: в кафе на Косыгина подрались мигранты

Инцидент произошел в кафе рядом с универмагом "Народный" на проспекте Косыгина, 21. Фото: скриншот Google Maps

Инцидент произошел в кафе рядом с универмагом "Народный" на проспекте Косыгина, 21. Фото: скриншот Google Maps

Минувшей ночью на проспект Косыгина пришлось вызывать полицию из-за массовой драки в заведении общественного питания неподалеку от универмага «Народный». Конфликт случился между мигрантами, в пылу ссоры они пустили в ход ножи и вилки.

Как сообщили gazeta.spb.ru в правоохранительных органах Красногвардейского района, после битвы в кафе на Косыгина в отделение увезли троих иностранцев. Тревожная кнопка сработала в заведении «Бег» около 19:30 30 августа. Прибывшим к месту вызова полицейским рассказали, что посетители точки общепита устроили драку, используя столовые приборы в качестве оружия.

Когда стражи порядка оказались у места происшествия, агрессоров уже удалось разнять, а пострадавших осматривали врачи скорой помощи. В результате в НИИ имени Джанелидзе поехали трое участников конфликта — двое 29-летних молодых человека и один мужчина 38 лет. Как выяснилось, все трое являются гражданами Республики Таджикистан.

Двоим пациентам хватило первичной медицинской помощи: их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение. Правда, далеко уйти мигрантам не удалось — мужчин сразу забрали полицейские, которые доставили их в 13-й отдел полиции. Третьему пострадавшему повезло меньше, он остается в больнице с черепно-мозговой травмой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Массовые драки, к сожалению, становятся все более частым явлением в Петербурге. Недавно потасовка с участием примерно 25 человек произошла на Красносельском шоссе. В итоге один иностранец оказался госпитализирован с тяжелым ножевым ранением — возбуждено уголовное дело. Кроме того, 14 мигрантам-участникам драки грозит высылка из РФ, поскольку при проверке документов выяснилось, что они незаконно находятся на территории страны.