Адвокат вдовы расчлененного рэпера Картрайта возмущен «волокитой»

Во вторник, 31 августа, городской суд Санкт-Петербурга постановил оставить под стражей вдову рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал до 30 октября. Адвокат обвиняемой Сергей Лукьянов возмущен медлительностью следствия.

Кохал и её защитники выступали против продления срока нахождения в СИЗО и просили перевести обвиняемую под домашний арест. Юристы отмечали, что основания для продления меры пресечения из раза в раз не меняются, а за год предварительного расследования обвинение не нашло своего подтверждения и даже опровергается материалами уголовного дела.

Адвокаты добавляют, что в экспертном заключении, предоставленном стороной обвинения, отсутствует указание на причину смерти, что говорит о невиновности вдовы Картрайта. Все доводы, приводимые следователем защитник Кохал Сергей Лукьянов назвал «голословными». В качестве дополнительных аргументов необходимости смягчения меры пресечения юрист приводил отсутствие судимостей у обвиняемой, наличие регистрации в Петербурге и малолетнего ребенка, нуждающегося в её уходе.

Кроме того, Лукьянов попросил вынести частное постановление в адрес следователя за волокиту дела. Тем не менее, суд не впечатлился выступлениями ответчика и адвокатов, и встал на сторону обвинения — Кохал останется в СИЗО минимум до 30 октября.

Напомним, что убийство рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) расследуется с июля прошлого года. Его нашли расчлененным в квартире на Невском проспекте. Установить причину смерти не удалось — Марина утверждает, что супруг скончался от передозировки, после чего она решила расчленить его и спрятать тела, чтобы избежать «позора».

Доказательств этой версии нет, как, впрочем, и любой другой: экспертиза не смогла установить никаких подробностей о трупе, кроме того, что фрагменты тела были засолены. Психиатрическое обследование не выявило у Кохал никаких отклонений, поэтому следствие считает, что вдова хип-хоп исполнителя скрывает свою причастность к убийству. Марину обвиняют в ч. 1 ст. 105 УК РФ.