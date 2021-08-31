Жителя Ленобласти отправили в колонию на 13 лет за жестокое убийство

Суд вынес приговор в отношении жителя Приозерска. Его обвиняют в в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств ).

Суд установил, что в 2,5 км от деревни Ягодное Приозерского района осужденный, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к малознакомому 56-летнему мужчине, нанес не менее тринадцати ударов неустановленным предметом по голове и телу потерпевшего. Последний скончался на месте преступления. После убийства мужчина похитил кошелек жертвы с банковской картой. Кроме того, он угнал автомобиль потерпевшего.

Суд приговорил обвиняемого 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи нашли причастного к убийству 46-летнего жителя поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти. Как сообщили в областном управлении СК, в июне недалеко от дома №9 микрорайона Свердлова-1 нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Было открыто уголовное дело об убийстве.