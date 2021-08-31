Обладатели банковской карты «Мир» смогут ездить в метро со скидкой

Акция стартует завтра, первого сентября, и продолжится до конца 2021 года. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Акция стартует завтра, первого сентября, и продолжится до конца 2021 года. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Владельцы банковской карты «Мир» смогут сэкономить до 20 рублей при оплате проезда в московском метро, на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах.

Москва уже в четвертый раз проводит подобную акцию, с помощью которой можно сэкономить деньги на поездках. Впервые она дошла до МЦД — можно оплачивать проезд в метрополитене или на МЦК со скидкой, а потом безвозмездно пересаживаться на МЦД и наоборот. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Акция стартует завтра, первого сентября, и продолжится до конца 2021 года.

Люди, заплатившие с помощью смартфона, к которому привязана карта «Мир», сэкономят 20 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали работать 20 комплексов фотовидеофиксации. Они регистрируют нарушения скорости. Вместе с новым оборудованием за 2021 год в Северной столице установили 240 новых комплексов контроля скорости.