Разводка Ладожского моста полностью закроет трассу «Кола» 1 сентября

Разводка Ладожского моста полностью закроет трассу &#171;Кола&#187; 1 сентября
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В среду, 1 сентября, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки Ладожского моста.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на 45 минут для разводки Ладожского моста, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

Переправа будет разведена в период с 10:00 до 10:45. В это время по реке пройдет буксирный состав, высота которого 20,4 метра. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 2024 трассу Москва-Петербург подготовят к езде беспилотных грузовиков.

"Кола" ленобласть перекрытие трассы


 

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