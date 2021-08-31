Разводка Ладожского моста полностью закроет трассу «Кола» 1 сентября

В среду, 1 сентября, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки Ладожского моста.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на 45 минут для разводки Ладожского моста, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

Переправа будет разведена в период с 10:00 до 10:45. В это время по реке пройдет буксирный состав, высота которого 20,4 метра. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 2024 трассу Москва-Петербург подготовят к езде беспилотных грузовиков.