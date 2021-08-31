В Эстонии избрали президента

Директора Эстонского национального музея Алара Карис избрали президентом Эстонии во втором туре голосования в парламенте.
Во втором туре голосования Карис был единственным кандидатом на пост президента страны. Накануне прошел первый тур выборов президента. За Кариса проголосовали 63 депутата из 70. Об этом сообщает РИА «Новости».
На данный момент Карису 63 года. В 23 года он получил образование ветеринара. Вообще учился в вузах Европы. Уже 22 года является профессором Тартуского университета.
Четыре года назад его избрали директором Эстонского национального музея. У него есть жена и трое детей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пограничники в Ленинградской области пресекли попытку незаконного перемещения через границу России табачной продукции. Ее обнаружили во время досмотра в пункте пропуска «Ивангород». Состав следовал из России в Эстонию.