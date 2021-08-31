У «Москва-Сити» подготавливают площадку для свадьбы Моргенштерна

Рядом с «Москва-Сити» приготовления к свадьбе скандального рэпера Моргенштерна и его 21-летней невесты Динары Зиннатуллиной в самом разгаре.

Об этом сообщает телеканал Москва 24. В социальных сетях начали появляться снимки, исходя из которых следует, что мероприятие состоится на борту яхты.

Радостные вести о том, что видеоблогер намерен связать себя узами брака появились в середине лета.

Затем в Сети сообщалось, что возлюбленная рэпера сама сделала ему предложение.

Не так давно стало известно, что российский рэп-исполнитель и музыкант Моргенштерн приобрел себе дом. Алишер заявил, что теперь ему «есть где жить».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рэпер и главный «аристократ» Росиии Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи.