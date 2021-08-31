В Словакии завершается вакцинация вторым компонентом «Спутника V»

Словакия, заявившая ранее о прекращении прививочной кампании от ковида «Спутником V», уже потратила все имеющиеся лекарство из партии, полученной из России в начале года.
Дополнительные поставки российской вакцины в Словакию больше не планируются. Об этом сообщает РИА «Новости».
Против вакцины «Спутник V» в Европейской стране организовали информационную кампанию, ставшей частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны. Эффективность и безопасность поставленной вакцины подтвердили в Венгрии.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Словакии зафиксировали четыре смертельных исхода, связанных с вакцинацией от коронавирусной инфекции. С конца декабря прошлого года в Словакии зарегистрировали 8,2 тысячи негативных последствий у привитых от коронавируса после вакцинации.