Под Приозерском лоб в лоб столкнулись «Газель» и грузовик

Под Приозерском лоб в лоб столкнулись «Газель» и грузовик
«Газель» при этом улетела в кювет. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

На 96-м км трассы между Петербургом и Сортавалой произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, лоб в лоб столкнулись «Газель» и фура. «Газель» при этом угодила в кювет. На место происшествия прибыли спасатели и передали пострадавших медикам скорой помощи.

«На 96 км трассы Санкт-Петербург — Сортавала произошло лобовое столкновение грузовика и Газели. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерска оказали помощь водителям и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщили аварийно-спасательной службе Ленобласти в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа. Первый транспорт превратился в груду металла в результате аварии.

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