В российском городе выявили малярию

В российском городе выявили малярию
В Роспотребнадзоре отметили, что это завозной случай малярии. Фото: Pixabay

В Пскове врачи выявили малярию у мужчины, поступившего в реанимацию.

В медучреждение поступил пациент в очень тяжелом состоянии с лихорадкой непонятного происхождения и менингитом. Ранее в другой больнице мужчине поставили диагноз острый тонзиллит. Малярию у пациента подтвердили. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчину перевели в другую клинику, он пришел в сознание. Врачи утверждают, зафиксированный вид малярии относится к самому опасному, при отсутствии лечения возможна смерть.

В Роспотребнадзоре отметили, что это завозной случай малярии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай получил сертификат Всемирной организации здравоохранения, подтверждающий статус страны, свободной от малярии. Так этого успеха КНР добилась спустя 70 лет непрерывной борьбы. В 40-ые годы каждый год Китай сообщал о 30 миллионах заболевших, отмечает ВОЗ.

болезнь здоровье малария псковская область Россия


 

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