Эндокринолог перечислила внешние признаки гормонального сбоя

Названы симптомы, с которым нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Названы симптомы, с которым нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Врач-эндокринолог Элина Шарифуллина рассказала, какими внешними признаками у человека может проявляться гормональный сбой.

Специалист пояснила порталу «Доктор Питер», что на тиреотоксикоз у человека может указывать быстрая речь, суета, температура тела около 37,2 градуса без признаков простуды, горячая кожа, большой аппетит и потеря веса.

Как отмечает медик, признаками гипофункции щитовидной железы, напротив, могут быть усталость и медлительность в движениях. Походка пациента становится усталой, появляются отечность и пастозность лица, кожа становится бледной и очень сухой, появляются отеки пальцев рук.

«Пациент жалуется на отсутствие сил, что волосы сыплются чуть ли не клоками, мучают запоры», — добавила Шарифуллина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал о первых симптомах инфаркта и инсульта.