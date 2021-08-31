Эндокринолог перечислила внешние признаки гормонального сбоя

Эндокринолог перечислила внешние признаки гормонального сбоя
Названы симптомы, с которым нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Врач-эндокринолог Элина Шарифуллина рассказала, какими внешними признаками у человека может проявляться гормональный сбой.

Специалист пояснила порталу «Доктор Питер», что на тиреотоксикоз у человека может указывать быстрая речь, суета, температура тела около 37,2 градуса без признаков простуды, горячая кожа, большой аппетит и потеря веса.

Как отмечает медик, признаками гипофункции щитовидной железы, напротив, могут быть усталость и медлительность в движениях. Походка пациента становится усталой, появляются отечность и пастозность лица, кожа становится бледной и очень сухой, появляются отеки пальцев рук.

«Пациент жалуется на отсутствие сил, что волосы сыплются чуть ли не клоками, мучают запоры», — добавила Шарифуллина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал о первых симптомах инфаркта и инсульта.

гормональный сбой щитовидная железа эндокринолог


 

Новости партнеров
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Китайские археологи доказали, что люди пили пиво 9000 лет назад
В Петербурге поддержали китайскую идею запрета онлайн-игр для школьников
В аэропорту Пулково ночью задержали два самолета
Эндокринолог перечислила внешние признаки гормонального сбоя
В Ижевске убили отказавшегося кукарекать с балкона мужчину
Мурашко сообщил о единичных случаях COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации
В бизнес-центре «Лидер» загорелась облицовка фасада
Байден назвал вывод войск из Афганистана невероятно успешным