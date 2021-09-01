Смерть после выздоровления и новый штамм: COVID-19 в России и мире

Весь мир продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Специалисты уверены, что высокий риск смертности от вируса сохраняется даже после выздоровления.

По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире с начала пандемии заразиться успели более 217 млн человек. При этом скончались от вируса 4 518 377 человек.

Профессор Университета Нью-Йорка Имран Сулайман считает, что главная причина смерти от COVID-19 — большое количество вирусных частиц в легких.

Он и его коллеги пришли к такому выводу после того, как провели одно из первых всесторонних исследований причин смерти тяжелобольных носителей SARS-CoV-2. Специалисты следили за развитием вторичных инфекций в легких почти 600 пациентов, которые оказались в критическом состоянии.

В результате выяснилось, что пациенты чаще всего умирают из-за неспособности иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких.

Высокий риск смерти сохраняется и после выздоровления. Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что это происходит из-за приобретенных ранее антител. Дело в том, что антитела, которые сформировались, например, из-за коронавируса, перенесенного полгода назад, уже не защищают организм от новых штаммов.

Даже если не брать в расчет возможность повторного заражения, коронавирус и так может повлиять на продолжительность жизни человека. Врач-инфекционист Светлана Малиновская полагает, что переболевший коронавирусом может потерять минимум пять лет своей жизни. Многое зависит от того, сколько внимания уделит человек реабилитации и ведению здорового образа жизни.

Несмотря на то, что темпы прироста числа заболевших в мире постепенно снижаются, забывать об угрозе не стоит. Так, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко уверен, что новую вспышку коронавируса стоит ждать в сентябре-октябре этого года.

Кроме того, населению угрожают и новые штаммы. Теперь во Всемирной организации здравоохранения заговорили о колумбийской мутации вируса. Она внесена в список «вызывающих опасение» штаммов.

Пока единственным способом избавиться от вируса в ВОЗ называют вакцинацию. Известно, что в Евросоюзе полностью от коронавируса привилось 70% взрослых жителей. В России эти показатели пока меньше.