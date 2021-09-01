В мире коронавирусом заразились более 217,6 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 217,6 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у более 217 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в среду, 1 сентября. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 217 632 545 человек, скончались от вируса 4 518 377 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 39 197 606 человек заразились, 640 089 умерли. На втором месте находится Индия: 32 768 880 инфицированных, 438 560 умерли. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 20 776 870 зараженных, умерли 580 413 человек.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 820 697 случаев инфицирования, скончались от COVID-19 180 009 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главной причиной смерти от коронавируса является большое количество вирусных частиц в легких.

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