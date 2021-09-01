На Энтузиастов тушили бойлер в квартире

На Энтузиастов тушили бойлер в квартире
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Возгорание произошло в туалете.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 1 сентября, произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Энтузиастов. Там в квартире произошло возгорание в туалете на площади двух квадратных метров, где вспыхнул бойлер. На место инцидента приехали 11 спасателей и две единицы техники. На ликвидацию пожара ушло около 10 минут.

Кажется, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Марата ликвидировали пожар в коммуналке. Там вспыхнул патрубок газовой колонки.

красногвардейкий район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы рассказали о выпавшем под вечер граде
На Энтузиастов тушили бойлер в квартире
В Петербурге участником аварии стал водитель на коляске
Певица МакSим сама отвела младшую дочь в школу
Гимнастка Дина Аверина готовится к чемпионату мира, несмотря на травму
Моргенштерн женился в белом платье и прочие подробности свадьбы
Проценко заверил, что привитые от короны болеют, но легко
В Выборге мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат