На Энтузиастов тушили бойлер в квартире

Возгорание произошло в туалете.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 1 сентября, произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Энтузиастов. Там в квартире произошло возгорание в туалете на площади двух квадратных метров, где вспыхнул бойлер. На место инцидента приехали 11 спасателей и две единицы техники. На ликвидацию пожара ушло около 10 минут.

Кажется, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Марата ликвидировали пожар в коммуналке. Там вспыхнул патрубок газовой колонки.