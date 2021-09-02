В России может появиться программа вакцинного туризма

Вакцинные туры для иностранных путешественников могут запустить до конца года. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, данная программа позволит иностранцам приехать в Россию не только, чтобы посмотреть достопримечательности, но и пройти вакцинацию от COVID-19.

Как сообщил ТАСС, Догузова отметила, что работа ведется совместно с Минздравом. В программе будут участвовать туристы не менее 60 стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристам, привитым российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», разрешили въезжать на территорию тайских Пхукета и Самуи без прохождения карантина.