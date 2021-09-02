В России может появиться программа вакцинного туризма

В России может появиться программа вакцинного туризма
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцинные туры для иностранных путешественников могут запустить до конца года. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, данная программа позволит иностранцам приехать в Россию не только, чтобы посмотреть достопримечательности, но и пройти вакцинацию от COVID-19.

Как сообщил ТАСС, Догузова отметила, что работа ведется совместно с Минздравом. В программе будут участвовать туристы не менее 60 стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристам, привитым российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», разрешили въезжать на территорию тайских Пхукета и Самуи без прохождения карантина.

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