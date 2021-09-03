Российская сборная установила рекорд по медалям на Паралимпиаде

Сборная России обновила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпийских играх. Россиянам на этой Паралимпиаде удалось завоевать 103 награды.

Российские спортсмены побили рекорд Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, когда сборная РФ взяла 102 медали.

Сегодня, 3 сентября, пловец Роман Жданов принес в копилку российской сборной 103-ю медаль. Спортсмен пришел первым в заплыве на 50 метров на спине в классе S4.

Таким образом, на сегодняшний день у команды Паралимпийского комитета России (ПКР) насчитывается 33 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовые медали.

Лидером медального зачета текущих Паралимпийских игр является Китай, у которого 184 награды. На втором месте идет Великобритания — 111 наград, на третьем — США с 92 медалями. Россия на четвертой строчке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин допустил проведение Олимпийских игр 2036 года в России.