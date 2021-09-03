Российская сборная установила рекорд по медалям на Паралимпиаде

Российская сборная установила рекорд по медалям на Паралимпиаде
Российские спортсмены побили рекорд Паралимпийских игр 2012 года. Фото: unsplash

Сборная России обновила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпийских играх. Россиянам на этой Паралимпиаде удалось завоевать 103 награды.

Российские спортсмены побили рекорд Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, когда сборная РФ взяла 102 медали.

Сегодня, 3 сентября, пловец Роман Жданов принес в копилку российской сборной 103-ю медаль. Спортсмен пришел первым в заплыве на 50 метров на спине в классе S4.

Таким образом, на сегодняшний день у команды Паралимпийского комитета России (ПКР) насчитывается 33 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовые медали.

Лидером медального зачета текущих Паралимпийских игр является Китай, у которого 184 награды. На втором месте идет Великобритания — 111 наград, на третьем — США с 92 медалями. Россия на четвертой строчке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин допустил проведение Олимпийских игр 2036 года в России.

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