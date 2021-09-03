Экспертиза посмертно признала убитого дочерьми Хачатуряна педофилом

Психиатрическая экспертиза посмертно выявила у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна расстройство сексуального влечения. Его признали педофилом.

Как сообщает mk.ru, в рамках расследования эксперты изучили медицинские данные, опросили весь персонал медучреждения, в стационаре которого лечился Хачатурян, всех родственников, друзей дочерей, соседей, а также сотрудников магазинов и салонов, находящихся рядом с домом семьи.

Удалось установить, что мужчина прибегал к манипуляциям над окружающими при помощи угроз и демонстрации насилия, оскорбления и унижения. Экспертиза обнаружила у Хачатуряна педофильный тип расстройства сексуального влечения.

Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года. Его зарезали три дочери в квартире. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Причиной стали «физические и психические страдания», которые он причинял сестрам.

Девушкам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору, хотя защита настаивает, что это была необходимая самооборона. Сестры Хачатурян были помещены в СИЗО, затем им смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», а впоследствии освободили от электронных браслетов.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер признали вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следком посмертно возбудил дело против отца сестер Хачатурян.