Диетолог перечислила продукты, помогающие в борьбе со стрессом

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые следует употреблять человеку для борьбы со стрессом.

По словам специалиста, во время стресса организму человека требуется больше цинка, витамина С, антиоксидантов и качественного белка.

Диетолог рассказала в беседе с «Вечерней Москвой, что сейчас нужно активно скупать сезонные фрукты и овощи. Эти продукты помогут справиться со стрессом, повысят иммунитет и отлично подойдут для профилактики различных недугов.

Дианова добавила, что стресс негативно влияет на работу иммунной системы. Она посоветовала заменить вредные продукты на орехи, сухофрукты и какао. Но если отказаться от шоколада тяжело, то следует отдать предпочтение горькому с высоким процентом содержания какао.

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