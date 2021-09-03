Вирусологи объяснили выросшую заболеваемость COVID-19 в Европе

Инфекция захватывает те группы людей, которые раньше были в меньшей опасности. Фото: unsplash

Инфекция захватывает те группы людей, которые раньше были в меньшей опасности. Фото: unsplash

Несмотря на высокие темпы вакцинации, в Европе продолжается рост заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки. По мнению вирусологов, заболеваемость растет из-за распространения штамма «дельта плюс».

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что первые варианты коронавируса в малой степени инфицировали непривитую молодежь. Однако сейчас индийский штамм коронавируса может заражать не только молодых людей, но и подростков с детьми. Инфекция захватывает те группы людей, которые раньше были в меньшей опасности, передает РБК.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, профессор вирусологии Александр Чепурнов в свою очередь заявил, что мутации штамма «дельта плюс» привели к тому, что он стал хуже распознаваться антителами, а захват рецептора стал происходить лучше. По словам специалиста, придется проводить ревакцинацию, поскольку у людей совершенно разный уровень иммунного ответа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет от COVID-19.