В квартирном пожаре на Косыгина могут быть пострадавшие

В Петербурге на проспекте Косыгина произошел пожар. Фото: Google Maps

В Петербурге на проспекте Косыгина произошел пожар. Фото: Google Maps

В Красногвардейском районе Петербурга произошел квартирный пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 сентября спасатели поехали на проспект Косыгина дома 28 корпуса 6.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 21:28 .

Пожар произошел в двухкомнатной отдельной квартире. Пламя охватило комнату площадью 15 «квадратов». Горела обстановка на одном квадратном метре.

Возгорание спасатели сумели локализовать только через 45 минут, к 22:13.

Для того, чтобы залить огонь, пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.

Возможно, есть пострадавшие. Ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщину госпитализировали после пожара в частном доме в Красном Селе.