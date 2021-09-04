В квартирном пожаре на Косыгина могут быть пострадавшие

В Красногвардейском районе Петербурга произошел квартирный пожар.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 сентября спасатели поехали на проспект Косыгина дома 28 корпуса 6.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 21:28 .
Пожар произошел в двухкомнатной отдельной квартире. Пламя охватило комнату площадью 15 «квадратов». Горела обстановка на одном квадратном метре.
Возгорание спасатели сумели локализовать только через 45 минут, к 22:13.
Для того, чтобы залить огонь, пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.
Возможно, есть пострадавшие. Ведомство уточняет эти сведения.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщину госпитализировали после пожара в частном доме в Красном Селе.