В половине регионов объем утилизации и сортировки отходов не соответствует отчетности

В половине регионов объем утилизации и сортировки отходов не соответствует отчетности
Мусорная реформа действует в стране вот уже третий год. Фото: pixabay

В более чем 40 регионах страны фактический объем сортировки и уничтожения отходов не совпадает с информацией из отчетов, заявил глава Минприроды Александр Козлов. Он назвал недостаточно эффективными планы по мусорной реформе в Ставропольском крае, Орловской, Калининградской, Челябинской, Ярославской, Новгородской, Ивановской и Костромской областях.

Мусорная реформа действует в стране вот уже третий год. Ее цель — снизить объемы вывозимых отходов на полигоны и решить проблему с несанкционированными свалками. Счетная палата в прошлом году раскритиковала реализацию реформы. Там решили, что государственная политика не соответствует целям уменьшения образования отходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что АО «Невский экологический оператор» стал региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северной столицы.

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