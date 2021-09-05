Россиянам назвали причины отказа в микрозайме

Россиянам назвали причины отказа в микрозайме
Также рекомендуют улучшить кредитную историю, но стоит опасаться мошенников. Фото: pixabay

Глава проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о причинах, из-за которым жителям России могут не дать микрозайм.

Главная причина отказа в микрозайме — неуверенность организации, сможете ли вы вернуть деньги. Причинами для отказа могут быть: плохая кредитная история или ее так таковое отсутствие, наличие множества активных кредитов и безработица. Об этом сообщает «Прайм».

Если микрозайм не одобряют в одной компании, эксперт советует поискать другую, так как сегодня достаточно МФО с разными подходами оценки заемщиков. Также рекомендуют улучшить кредитную историю, но стоит опасаться мошенников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за пять месяцев текущего года было выдано 10 526 885 микрозаймов (займов до зарплаты в размере до 30 тыс. рублей). Последние пару месяцев темпы выдачи немного снижаются.

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