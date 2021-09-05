Сборная России заняла четвёртое место в медальном зачете паралимпиады в Токио

Сборная России заняла четвёртое место в медальном зачете паралимпиады в Токио
Команда России завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Фото: unsplash

Команда России на Паралимпиаде в Японии заняла четвертое место в общем медальном зачете.

Сегодня, в воскресенье, пятого сентября женская сборная США по волейболу выиграла «золото». У российской сборной 36 золотых медалей, но американцы обошли Россию и заняли в общем зачете третье место, так как выиграли больше серебряных медалей — 36 (у нас 33). Об этом сообщает ТАСС.

На Паралимпийских играх остались соревнования по бадминтону и баскетболу. Россия в финал не вышла в этих дисциплинах.

Команда России завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место у Китая, второе — Великобритании, третье — США.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин не исключил возможности проведения летних Олимпийских игр 2036 года в России, но при определенных условиях. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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