В Ленобласти коронавирусом заразился еще 191 человек

В Ленобласти коронавирусом заразился еще 191 человек
В Ленобласти продолжают выявлять новые случаи ковида. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 191 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 64 057 случаев ковида. При этом выздоровели 50 297 пациентов, в том числе 73 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном летальном исходе, который подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2418.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1357 случаев. Лидером стала Москва — 1542 случая. На третьем месте Московская область — 826.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19.

ленобласть оперштаб статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
В Петербурге тиктокер выкинул электросамокат с Яхтенного моста
В Петербурге тиктокер выкинул электросамокат с Яхтенного моста
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти коронавирусом заразился еще 191 человек
За сутки от коронавируса умерли 36 жителей Петербурга
В Петербурге выявили 1357 новых случаев коронавируса
Распространенный в России овощ оказался эффективным против тромбов и холестерина
Полиция прикрыла нелегальные пункты приема металлолома в Петербурге
В Павловске пожар тушили три спецмашины
Сборная России заняла четвёртое место в медальном зачете паралимпиады в Токио
На Петроградской стороне в Петербурге рабочие выкосили Общественный сад