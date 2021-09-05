В Ленобласти коронавирусом заразился еще 191 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 191 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 64 057 случаев ковида. При этом выздоровели 50 297 пациентов, в том числе 73 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном летальном исходе, который подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2418.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1357 случаев. Лидером стала Москва — 1542 случая. На третьем месте Московская область — 826.

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