Два человека погибли в драке между заключенными ИК в Амурске

ИК, где произошла драка, вернулась к работе в штатном режиме. Фото: pixabay

ИК, где произошла драка, вернулась к работе в штатном режиме. Фото: pixabay

В исправительной колонии №14 в Хабаровском крае произошла драка между заключенными. В результате погибли два человека, еще четверых госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, после драки в больницы доставили четырех заключенных. Двоих госпитализировали в больницу Комсомольска-на-Амуре. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще двоих увезли в Амурскую центральную районную больницу, они получили травмы средней тяжести. Два человека погибли на месте.

По факту драки возбуждено уголовное дело по двум статьям — об убийстве двух лиц, а также о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

В УФСИН сообщили, что ИК, где произошла драка, вернулась к работе в штатном режиме. В колонию направили комиссию центрального аппарата ФСИН.

Прокуратура по Хабаровскому краю проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в кафе на Косыгина мигранты устроили массовую драку.