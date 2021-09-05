Петербург за полгода принял 184 тысячи иностранных туристов

Зарубежных туристов в первом полугодии было в восемь раз меньше, чем до коронавирусной пандемии. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Зарубежных туристов в первом полугодии было в восемь раз меньше, чем до коронавирусной пандемии. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

За первую половину 2021 года в Северной столице побывали 184 тысячи иностранных туристов.

Об этом сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Как пишет «Фонтанка», чаще всего в начале этого года в Петербург приезжали путешественники из Турции, Кубы, Германии, Индии и ОАЭ.

Зарубежных туристов в первом полугодии было в восемь раз меньше, чем до коронавирусной пандемии. Для сравнения, в начале 2019 года город на Неве посетили 1,5 миллиона туристов. Больше всего приезжало путешественников из Китая — 375 тысяч человек за полгода. Также город пользовался популярностью у граждан Германии (50 тысяч), Франции (44 тысячи) и Финляндии (40 тысяч).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал в список наиболее популярных российских городов для осеннего туризма.