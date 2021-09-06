ГУП ТЭК починил к отопительному сезону около 300 котельных

ГУП «ТЭК СПб» закончил ремонтные работы котельных перед наступлением нового отопительного сезона. Так, профилактика велась на 276 объектах.

Кроме ремонта в котельных почистили и промыли оборудования на всех 215 центральных тепловых пунктах. Об этом пишет пресс-служба предприятия.

Энергетические источники постепенно закрывались на ремонт с 13 мая по 2 сентября.

В грядущем отопительном сезона ГУП «ТЭК СПб» даст тепло более чем 14 тыс. зданий Петербурга. Среди них более 50% -это жилые дома, в том числе 529 детских учреждений, 392 школы, 223 учебных заведения, 360 поликлиник и больниц и 4409 прочих зданий.

Напомним, что отоплению начнет работать полноценно тогда, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8 градусов пять дней подряд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Московского района жалуются на отключение горячей воды.