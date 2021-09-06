Из Петербурга в Литву отправили почти 24 тонны лисичек

В Северной столице выращивают в большом количестве грибы личики.

Как сообщает пресс-служба Управления Росслельхознадзора 6 сентября, 23,6 тонн таких грибов за лето было произведено в городе на Неве для того, чтобы экспортировать их в Литву.

Управление оформило фитосанитарные сертификаты и отправило лисички по адресу назначения.

Вылетали грибочки из Псковской области в фирму, находящуюся в Каунасском уезде Литовской Республики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с Полюстровского рынка изъяли почти 300 килограмм санкционных продуктов. Продавцы торговали сырами, маслом и мясной продукцией из Франции, Финляндии, Италии, Испании и других стран ЕС. Разрешительных документов и сертификатов у торговцев не нашлось.