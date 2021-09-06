В Петербурге пресекли продажу COVID-справок на 30 сайтах

Районным судами в Петербурге запрещена к распространению информация на 30 сайтах, предлагающих приобрести справки, связанные с ковидом.

«Судами запрещена к распространению информация на 30 сайтах, где предлагали купить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, тесты на коронавирус, справку о наличии антител, справку работодателю о временной неспособности вакцинироваться», — сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что продажа таких сертификатов может повлечь угрозу распространения заболевания, опасного для окружающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат уверен, что прибегать к фальшивой справки о вакцинации от коронавируса стали люди, попавшие в категорию граждан, которым обязательно надо сделать прививку. Чаще всего это из-за работы. Это плохо, считает Куринный.