В Петербурге пресекли продажу COVID-справок на 30 сайтах

В Петербурге пресекли продажу COVID-справок на 30 сайтах
Суды в Петербурге запретили 30 сайтов, продававших фальшивые COVID-сертификаты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Районным судами в Петербурге запрещена к распространению информация на 30 сайтах, предлагающих приобрести справки, связанные с ковидом.

«Судами запрещена к распространению информация на 30 сайтах, где предлагали купить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, тесты на коронавирус, справку о наличии антител, справку работодателю о временной неспособности вакцинироваться», — сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что продажа таких сертификатов может повлечь угрозу распространения заболевания, опасного для окружающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат уверен, что прибегать к фальшивой справки о вакцинации от коронавируса стали люди, попавшие в категорию граждан, которым обязательно надо сделать прививку. Чаще всего это из-за работы. Это плохо, считает Куринный.

коронавирус суды фальшивые сертификаты


 

Новости партнеров
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе "Газпрома" в начале учебного года
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Рыбацкого жалуются на давку на автобусных остановках
Детский сад в Парголово сделают больше, чем планировали
Новость о смертельной аварии с участием сына чиновника из Ленобласти ...
На какие курорты летали петербургские клиенты Tele2 этим летом
Размозженный череп и сломанный позвоночник: ЧП на аттракционах в парках ...
В Петербурге пресекли продажу COVID-справок на 30 сайтах
Умер актер Жан-Поль Бельмондо
Когда в Петербург придет бабье лето