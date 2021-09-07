В «Почте России» предрекли исчезновение шуток про скорость доставки посылок

Замдиректора обратил внимание на то, что "Почта России" постоянно улучшает логистику. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Замдиректора обратил внимание на то, что "Почта России" постоянно улучшает логистику. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В «Почте России» рассказали о том, что время, когда организация долго доставляла посылки уже давно в прошлом. Почта модернизируется и развивается. Об этом заявил замдиректора «Почты России» по электронной коммерции Алексей Скатин.

За последние годы организация улучшила инфраструктуру: склады, транспорт, система планирования и так далее. Теперь шутки о скорости почты канули в лету, отмечает Скатин. Об этом сообщает «Прайм».

Замдиректора обратил внимание на то, что компания постоянно улучшает логистику, и по средним показателям по доставке в отдельных городах работает лучше рынка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Почта России» организовала внутреннее расследование после инцидента в петербургском отделении на Бухарестской улице. Сотрудница швырнула в девушку посылку, а также нецензурно выражалась в сторону клиентки.