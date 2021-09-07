Новые штаммы и новые схемы лечения — врачам удается обуздать волну эпидемии

Коронавирус не только распространяется по новым территориям, он продолжает мутировать. Последний известный вариант коронавируса — “мю”-штамм, уже получил распространение в 40 странах, в том числе США, Чили, Испании, Перу и Франции.

Иммунолог Николай Крючков высказал предположение, что SARS-Cov-2 получил распространение благодаря массовой вакцинации — коллективный иммунитет заставляет вирус видоизменяться, чтобы обойти защиту антител.

Однако на эффективность вакцины это не влияет — прививка все еще остается единственным способом предотвращения заболевания.

Количество привитых растет, в России вакцинацию прошли уже более 39 млн человек, а 46 млн получили первую дозу вакцины. Это — чуть меньше трети населения России. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, заявила, что российская вакцина позволит создать иммунный ответ на все существующие штаммы коронавируса.

Борьба с эпидемией дает результаты повсеместно, становится ясно, что ученым и врачам удалось обуздать волну заражений, и власти некоторых стран смягчают условия для въезда. На Кубе с 15 ноября планируют ввести термометрию в аэропорту вместе обязательных ПЦР-тестов. Возможность проведения более подробного исследования останется, но будет проводиться выборочно.

Изучение вируса позволяет врачам вносить изменения в схемы лечения COVID-19. Замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что в 12-й схеме рекомендаций появятся новые препараты. Некоторые из них ранее не было зарегистрированы на территории России, и не все являются специализированными антиковидными лекарствами. Это помогает составить общую поддерживающую терапию. До сих пор неизвестно, откуда и как появился коронавирус. В Федеральном медико-биологическом агентстве провели исследования, которые позволили узнать, мог ли он быть синтезирован искусственным путем. По заявлению доктора медицинских наук Дарьи Крючко, никаких прямых доказательств тому, что ковид был создан в лаборатории, пока нет. Но тем не менее он определенно мог быть синтезирован, и возможности для создания подобного белка есть в лабораториях мира.