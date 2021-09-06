Иммунолог считает, что «мю»-штамм распространился из-за массовой вакцинации

Иммунолог считает, что &#171;мю&#187;-штамм распространился из-за массовой вакцинации
При этом эффективность вакцин снижается незначительно. Фото: Unsplash

Иммунолог Николай Крючков заявил, что распространение штамма коронавируса «мю», который устойчив к антителам и появился уже в 40 странах, связано с массовой антиковидной вакцинацией.

«Поскольку вакцинация становится значимым популяционным фактором, инфекция его замечает и начинает адаптироваться — выживают более устойчивые штаммы к иммунитету, возникшему в ответ на вакцинацию», — пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».

По словам Крючкова, вирус начинает адаптироваться в местах с высокой плотностью населения и высоким процентом вакцинированных. По его словам, появление устойчивого к вакцинам штамма является естественным процессом отбора новых линий коронавируса. Для вируса это необходимо, поскольку так он приобретает дополнительную защиту.

При этом эффективность вакцин снижается незначительно. Как отмечает Крючков, вакцины все равно продолжают работать.

Вариант коронавируса, названный мю-штаммом, впервые зарегистрировали еще в январе этого года в Колумбии. Он уже распространен в 40 странах, в частности в Перу, Чили, Франции, Испании и США. В России пока официально не было зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что известно о мю-штамме.

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