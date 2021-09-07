Куба в ноябре отменит обязательные ПЦР-тесты для туристов

Власти Кубы смягчают правила въезда в страну для зарубежных путешественников. С 15 ноября отменяются обязательные ПЦР-тесты по прибытии.
Как сообщает АТОР, сейчас российские туристы должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус до посадки в самолет на Кубу, а также проходить тестирование в местном аэропорту.
С ноября признаки заражения ковидом у прилетающих путешественников будут выявлять с помощью термометрии. ПЦР-тесты на коронавирус будут назначать выборочно.
Также на Кубе собираются начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Список одобренных вакцин пока не объявлялся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии могут отменить COVID-ограничения в октябре. Меры по COVID-19 можно будет отменить, если более 80% жителей Суоми старше 12 лет будут привиты от новой инфекции.