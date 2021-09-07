Куба в ноябре отменит обязательные ПЦР-тесты для туристов

Куба в ноябре отменит обязательные ПЦР-тесты для туристов
Также на Кубе собираются начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Фото: unsplash

Власти Кубы смягчают правила въезда в страну для зарубежных путешественников. С 15 ноября отменяются обязательные ПЦР-тесты по прибытии.

Как сообщает АТОР, сейчас российские туристы должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус до посадки в самолет на Кубу, а также проходить тестирование в местном аэропорту.

С ноября признаки заражения ковидом у прилетающих путешественников будут выявлять с помощью термометрии. ПЦР-тесты на коронавирус будут назначать выборочно.

Также на Кубе собираются начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Список одобренных вакцин пока не объявлялся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии могут отменить COVID-ограничения в октябре. Меры по COVID-19 можно будет отменить, если более 80% жителей Суоми старше 12 лет будут привиты от новой инфекции.

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Куба в ноябре отменит обязательные ПЦР-тесты для туристов
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