Возле железнодорожный путей под Колпино нашли тело без головы: опять расчлененка?

Судя по всему, мужчина довольно долго пролежал возле ж/д путей - странно, что тело не обнаружили раньше. Фото: pixabay

Судя по всему, мужчина довольно долго пролежал возле ж/д путей - странно, что тело не обнаружили раньше. Фото: pixabay

В минувший понедельник работников железной дороги ждала неприятная находка: рядом с железнодорожным полотном неподалеку от Колпино лежало тело обезглавленного мужчины. На некотором расстоянии обнаружили и голову умершего.

Инцидент произошел в Тосненском районе Ленинградской области. В 10 метрах от железнодорожного полотна рядом с пикетом №3 лежал обезглавленный труп — голова находилась неподалеку. Как сообщают правоохранители, тело подверглось гнилостным изменениям, в связи с чем можно сделать вывод, что смерть наступила довольно давно.

Труп был в одежде: в кармане его штанов обнаружили разбитый мобильник и паспорт на имя 35-летнего мужчины. С мая 2021 года он числился пропавшим без вести, но еще до этого его объявили в федеральный розыск. В анамнезе погибшего две судимости — за кражу и хищение. Сейчас труп направили в морг для установления причины смерти.