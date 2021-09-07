Возле железнодорожный путей под Колпино нашли тело без головы: опять расчлененка?

Возле железнодорожный путей под Колпино нашли тело без головы: опять расчлененка?
Судя по всему, мужчина довольно долго пролежал возле ж/д путей - странно, что тело не обнаружили раньше. Фото: pixabay

В минувший понедельник работников железной дороги ждала неприятная находка: рядом с железнодорожным полотном неподалеку от Колпино лежало тело обезглавленного мужчины. На некотором расстоянии обнаружили и голову умершего.

Инцидент произошел в Тосненском районе Ленинградской области. В 10 метрах от железнодорожного полотна рядом с пикетом №3 лежал обезглавленный труп — голова находилась неподалеку. Как сообщают правоохранители, тело подверглось гнилостным изменениям, в связи с чем можно сделать вывод, что смерть наступила довольно давно.

Труп был в одежде: в кармане его штанов обнаружили разбитый мобильник и паспорт на имя 35-летнего мужчины. С мая 2021 года он числился пропавшим без вести, но еще до этого его объявили в федеральный розыск. В анамнезе погибшего две судимости — за кражу и хищение. Сейчас труп направили в морг для установления причины смерти.

Характер повреждений неизвестен, но, учитывая, что мужчину нашли возле железнодорожных путей, он, возможно, просто попал под поезд — например, заснув на рельсах. Однако правоохранители не исключают версию с убийством — тогда преступление дополнит вереницу расчленений в Петербурге и Ленобласти.

В последнее время складывается впечатления, что громкие происшествия с фрагментированными телами в Северной столице и области перестали быть редкостью. В Следственном комитете опровергают этот довод — замглавы СКР по Северо-Западному округу Александр Клаус характеризует ситуацию как «простое стечение обстоятельств». Так или иначе, количество преступлений поражает — вспомним хотя бы о гибели рэпера Энди Картрайта, о деле Олега Соколова и нефролога Земченкова. Что касается трупа, найденного под Колпино, пока остается только ждать вердикта судмедэкспертов.

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