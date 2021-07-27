Петербургского нефролога Земченкова оставили в СИЗО до октября

Суд продлил меру пресечения бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, обвиняемому в убийстве своей супруги.

Судебное заседание по делу Земченкова прошло во вторник, 27 июля, в Октябрьском районном суде. По итогу суд продлил срок задержания нефролога еще на три месяца — до 28 октября текущего года.

При этом адвокаты обвиняемого настаивали на домашнем аресте, но им было отказано, об этом сообщают «Невские новости».

Напомним, что первая супруга нефролога, врач-гинеколог Ирина Земченкова, пропала в феврале 2010 года. Женщина вышла на работу и не вернулась. Её искали на протяжении 10 лет, Александр даже приходил в программу «Жди меня», но все оказалось тщетно. После того как отец пропавшей попал на прием к Бастрыкину в январе 2021 года, делу дали новый ход. 30 марта в рамках расследования задержали Земченкова, а 1 апреля он дал признательные показания. Но 21 апреля Александр Земченков поменял свои показания, заявив, что дал чистосердечное признание под давлением. Бывший главный нефролог Петербурга отказался признавать свою вину по делу об убийстве супруги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебное заседание по делу петербургского нефролога Земченкова состоится 27 июля.