«Простое стечение обстоятельств»: замглавы СК прокомментировал резонансные расчленения в Петербурге

Заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус, курирующий Северо-Западный федеральный округ, опроверг распространенное мнение, что расчленения стали «типичными» преступлениями для Петербурга.

По мнению представителя правоохранительных органов, всплеск жестоких убийств с последующим расчленением жертв в 2019-2020 годах — «простое стечение обстоятельств», приводит его слова ТАСС. В текущем году, подчеркнул Клаус, в Северной столице не зафиксировано ни одного подобного случая.

Как считает замглавы СК, такое впечатление о криминальной атмосфере в городе сложилось, в первую очередь, из-за «излишнего ажиотажа» вокруг трагической гибели аспирантки СПбГУ, застреленной и расчлененной историком Олегом Соколовым. Ситуация стала более напряженной после обнаружения тела рэпера Энди Картрайта, в убийстве которого обвиняется его жена, Марина Кохал.

Клаус, между тем, подчеркивает, что вышеперечисленные преступления, хотя и жестокие, были совершены злоумышленниками хладнокровно, с целью избавиться от тела. Нет оснований утверждать, что такой способ сокрытия преступления характерен именно для Петербурга, уверен представитель СКР. Заместитель председателя ведомства добавил, что уголовные дела Соколова и Кохал раскрыты — историку вынесли приговор, а вдова Картрайта ожидает заключения суда.

Завершается расследование и по делу нефролога Земченкова, который, по предварительным данным, убил свою супругу, пропавшую десять лет назад. Однако делиться подробностями работы правоохранителей пока невозможно, отметил Клаус.