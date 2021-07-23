«Простое стечение обстоятельств»: замглавы СК прокомментировал резонансные расчленения в Петербурге

&#171;Простое стечение обстоятельств&#187;: замглавы СК прокомментировал резонансные расчленения в Петербурге
Александр Клаус занимает должность руководителя Главного следственного управления Cледственного комитета РФ по Санкт-Петербургу с 2014 года. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус, курирующий Северо-Западный федеральный округ, опроверг распространенное мнение, что расчленения стали «типичными» преступлениями для Петербурга.

По мнению представителя правоохранительных органов, всплеск жестоких убийств с последующим расчленением жертв в 2019-2020 годах — «простое стечение обстоятельств», приводит его слова ТАСС. В текущем году, подчеркнул Клаус, в Северной столице не зафиксировано ни одного подобного случая.

Как считает замглавы СК, такое впечатление о криминальной атмосфере в городе сложилось, в первую очередь, из-за «излишнего ажиотажа» вокруг трагической гибели аспирантки СПбГУ, застреленной и расчлененной историком Олегом Соколовым. Ситуация стала более напряженной после обнаружения тела рэпера Энди Картрайта, в убийстве которого обвиняется его жена, Марина Кохал.

Клаус, между тем, подчеркивает, что вышеперечисленные преступления, хотя и жестокие, были совершены злоумышленниками хладнокровно, с целью избавиться от тела. Нет оснований утверждать, что такой способ сокрытия преступления характерен именно для Петербурга, уверен представитель СКР. Заместитель председателя ведомства добавил, что уголовные дела Соколова и Кохал раскрыты — историку вынесли приговор, а вдова Картрайта ожидает заключения суда.

Завершается расследование и по делу нефролога Земченкова, который, по предварительным данным, убил свою супругу, пропавшую десять лет назад. Однако делиться подробностями работы правоохранителей пока невозможно, отметил Клаус.

Напомним, что хотя в 2021 году расчленения не коснулись города на Неве, несколько громких случаев с обнаружением фрагментированных тел произошло в Ленобласти. Так, в Сертолово сын закопал возле кладбище расчлененную мать, останки убитого человека обнаружили в водоеме в Кировском районе, а в Мурино на почве пьяного конфликта мужчина лишил жизни, а затем расчленил и спрятал тело своей приятельницы.

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