Ребенок засунул пальцы в эскалатор в петербургском метро и попал в больницу

Прошлым вечером трехлетний ребенок засунул пальцы в рабочий эскалатор на станции петербургского метрополитена. Мальчику потребовалась медпомощь.

Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября. В результате неудачной поездки мальчика доставили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

Как сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, медики диагностировали у малыша рваные раны двух пальцев на левой руке и повреждение сухожилий. Полученные травмы оцениваются как средней тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ребенок упал на рельсы в московском метро. Машинист успел вовремя среагировать и остановить состав.