Ребенок упал на рельсы в московском метро

Машинист успел вовремя среагировать и остановить состав.

На станции метро Москвы «Бабушкинская» сегодня, 11 января, ребенок упал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Известно, что машинист вовремя остановил поезд и мальчик не успел пострадать. Он обесточил рельсы и спас ребенка. По предварительным данным, обошлось без негативных последствий. Все обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент метро работает в штатном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянка умерла после падения на рельсы в московском метро. Известно, что все случилось на станции «Котельники». По непонятной причине женщина упала на рельсы, после чего было остановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии.