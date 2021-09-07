В этом году из Ленобласти экспортировали более 43 млн куриных яиц

В этом году из Ленобласти экспортировали более 43 млн куриных яиц
Все 43,2 миллиона куриных яиц были допущены к следованию за рубеж. Фото: pixabay

В Ленобласти с начала 2021 года инспекторы Россельхознадзора проконтролировали экспорт 98 партий пищевого куриного яйца.

Об этом сегодня, 7 сентября, информирует пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В этом году около 40 миллионов куриных яиц отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Еще 3,2 миллиона яиц проследовали в Афганистан. Больше всего партий было отправлено в августе. В этом месяце в ОАЭ экспортировали 24 миллиона яиц.

В ходе проведения контроля должностные лица ведомства установили, что все экспортные партии соответствовали требованиям стран-импортеров. Все 43,2 миллиона куриных яиц были допущены к следованию за рубеж.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор Петербурга заметил нарушения при ввозе зеленого кофе.

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