Пока Петербург качается на COVID-качелях, в городе создают свою вакцину и начинают выпуск «Спутник Лайт»

В Петербурге ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается непростой. В городе постепенно снимают ограничения, но власти и специалисты остаются на стороже. Медики настаивают на том, что победить COVID-19 поможет только массовая вакцинация населения. Компания из Северной столицы уже наладила выпуск одной из прививок и приступила к испытаниям собственного препарата.

Петербург не перестает качаться на «коронавирусных» качелях. Город постоянно меняет место в рейтинге российских регионов по числу заболевших за сутки. Еще в конце августа в Северной столице зафиксировали чуть более 500 зараженных, а осенью эта цифра выросла более, чем в два раза. Совсем недавно количество инициированных за сутки превышало только 600 человек, а в среду, 8 сентября, вплотную подобралось к 1,5 тыс.

По последним данным оперативного штаба, в городе выявили 1430 зараженных. Теперь Петербург – на первом месте среди регионов России. Даже в Москве за сутки подтвердили 1269 случаев.

Напомним, что к осени в Петербурге сформировать коллективный иммунитет так и не получилось. Курс вакцинации завершили почти 1,5 млн человек. Для создания иммунитета необходимо, чтоб было вакцинировано хотя бы 60% населения.

Кстати, в настоящее время разработкой собственной вакцины от коронавируса занята петербургская биотехнологическая компания Biocad. Специалисты уже приступили к первой фазе испытаний. В качестве носителя препарат использует не обычный аденовирус, в специально сконструированные частицы.

Эта же компания начала выпуск однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Производством вакцины и ее поставками Biocad занимается по заказу Минздрава. Регулировать объемы будет ведомство.

Кроме того, стало известно о том, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 223 млн рублей на создание ПЦР-центров, в том числе в Петербурге.