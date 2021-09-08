Прыгнул в море за упавшим оператором. Стало известно, как погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала трагическую смерть главы МЧС Евгения Зиничева.

Об этом российская журналистка написала у себя в телеграмм-канале сегодня, 7 сентября.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — объяснила Симоньян.