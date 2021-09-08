Прыгнул в море за упавшим оператором. Стало известно, как погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев

Прыгнул в море за упавшим оператором. Стало известно, как погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев
Евгений Зиничев - глава МЧС РФ. Фото: МЧС РФ

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала трагическую смерть главы МЧС Евгения Зиничева.

Об этом российская журналистка написала у себя в телеграмм-канале сегодня, 7 сентября.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — объяснила Симоньян.

Журналистка добавила, что Зиничев погиб как спасатель.

Кроме главы МЧС трагически погиб и оператор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко.

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