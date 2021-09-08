Петербург начинает выпускать «Спутник Лайт»: что надо знать о вакцине и где ей привиться

В Петербурге биотехнологическая компания Biocad начала выпуск вакцины «Спутник Лайт». В Северной столице еще с середины лета можно привиться препаратом. Gazeta.SPb рассказывает, где в Северной столице найти пункт с вакциной и что нужно знать об однокомпонентной прививке.

Biocad занимается производством вакцины и поставляет ее по заказу Минздрава. Объем поставки зависит от самого ведомства.

Отметим, что «Спутник Лайт» — это облегченный вариант первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Оба препарата были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Версию «Лайт» Министерство здравоохранения зарегистрировало относительно недавно, в конце марта этого года.

Сейчас она доступна во всех российских регионах. В Петербург препарат привезли в конце июля. На Фармбазу поступило сразу почти 40 комплектов доз в расфасовке по одной дозе.

Главная особенность вакцины «Спутник Лайт» в том, что пока это единственный российский препарат, который не требует повторного введения. Это однокомпонентная вакцина. Единственный компонент содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. Одной прививки достаточно для того, чтобы организм начал вырабатывать иммунитет с COVID-19.

Тем, кто прививается «Спутником Лайт» не нужно ждать 21 день, чтобы сделать повторную прививку.

Кроме того, производить облегченную версию проще, чем «Спутник V», который содержит еще и вторую часть на основе аденовируса 5-го типа.

Создатели вакцины также полагают, что однократность введения вакцины снижает вероятность побочных эффектов.

Предполагается, что иммунитет при использовании «Спутника Лайт» начинает формироваться через неделю. До максимальных показателей он доходит через три-четыре недели после прививки.

Петербургские власти также заявляли, что именно этим препаратом будут проводить ревакцинацию населения.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге разрабатывают собственную вакцину.