Россиянам рассказали о самом полезном для сердца продукте

В ней много жирных кислот омега-3, которая поддерживает текучесть клеток, отмечает врач. Фото: Pixabay

В ней много жирных кислот омега-3, которая поддерживает текучесть клеток, отмечает врач. Фото: Pixabay

Употребление в пищу рыбы северных морей оказывает самое положительно влияет на работу сердца. Об этом заявил врач-диетолог Маргарита Королева.

Так, для сердца очень полезны жиры, белки и углеводы натурального происхождения. Особенна полезна рыба из северных морей. В ней много жирных кислот омега-3, которая поддерживает текучесть клеток, отмечает врач. Об этом сообщает Nation News.

Омега-3 хорошо влияет на текучесть крови, а также защищает организм от тромбозов в сосудах. Полезные жиры есть и в авокадо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое мексиканских рыбаков из прибрежного штата Чьяпас вернулись домой после четырех недель дрейфа в Тихом океане. В августе рыбаки вышли на работу, но сильный ветер унес их лодку в море. По радио они попросили помощи у владельца лодки, за ними отправили другой катер, однако погодные условия помешали найти их.