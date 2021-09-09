ВОЗ: «Этот вирус останется с нами»

ВОЗ: «Этот вирус останется с нами»
По последним данным, в мире число случаев заражения коронавирусом достигло 222 503 990. Фото: pixabay

В ВОЗ заявили, что коронавирус будет продолжать мутировать как грипп и, вероятно, останется надолго.

По словам исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майка Райана, коронавирус продолжает мутировать в странах, где немного вакцинированных, и былые надежды на искоренение вируса становятся все меньше и меньше, сообщает CNBC.

«Я думаю, что этот вирус останется с нами, и он будет развиваться по типу вирусов пандемического гриппа», — отметил Райан.

По последним данным, в мире число случаев заражения коронавирусом достигло 222 503 990, число смертельных исходов выросло до 4 595 781.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 5,5 млрд доз вакцин от ковида ввели во всем мире. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Отмечается, что 80% из них приходятся на государства с высоким и средним уровнем доходов.

ВОЗ ковид коронавирус


 

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